Napoli speelt leidersplek in Serie A kwijt door één flitsende actie van Lazio-speler Isaksen

Napoli moet voorlopig het Atalanta van Charles De Ketelaere boven zich dulden in de Italiaanse competitie. Romelu Lukaku en co. slikten een dure nederlaag in eigen huis. Lazio kwam dankzij een knappe actie van Isaksen met het kleinste verschil winnen.

De druk van Atalanta houdt maar niet af, dus wist Antonio Conte dat zijn Napoli moest winnen tegen Lazio.

Geen eenvoudige opdracht, want de ploeg uit Rome kan warm en koud afwisselen als geen ander. En in de topper tegen de leider, zou het vooral dat eerste zijn.

In een eerste helft met veel intensiteit waren er weinig grote kansen te bespeuren. Zo ook niet voor Romelu Lukaku, die nagenoeg een hele wedstrijd tussen de lijnen stond.

Pas diep in de tweede helft viel toch de beslissing. Een heerlijke lange bal nam Gustav Isaksen goed mee in zijn loop. Een kap en minsten even knappe bal later, hing de bal tegen de touwen.

Zo blijft Napoli thuis achter met 0 punten en telt het 2 stuks minder dan nieuwe leider Atalanta. Ook Inter ligt op de loer in een titelstrijd met drie ploegen.