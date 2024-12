VIDEO: Scorende De Ketelaere wijst Atalanta de weg tegen ex-club Milan, Lookman bezegelt winst

Atalanta heeft een belangrijke zege geboekt in de Serie A. Het won de topper van Milan, met dank aan Charles De Ketelaere. De Rode Duivel opende de score tegen zijn ex-club, Ademola Lookman trok na de gelijkmaker van Milan de zege in het slot nog over de streep. Atalanta springt zo voorlopig naar de leiding in de Serie A.

Met zijn doelpunt dikte De Ketelaere zijn indrukwekkende competitiecijfers in 2024 nog wat aan: 15 goals en 16 assists. Slechts twee andere spelers in de Europese topliga's, en niet de minsten, lukten dit jaar ook minstens 15 goals en 15 assists: Mo Salah (24 goals, 18 assists) en Cole Palmer (26 goals, 15 assists).

De voorsprong van Atalanta stond echter niet lang op het bord. Alvaro Morata hing niet veel later de bordjes alweer gelijk. Maar de thuisploeg liet zich niet kennen en bleef de betere ploeg. Een bedrijvige De Ketelaere had regelmatig een voet in een gevaarlijke actie, maar goals bleven uit.



Tot Ademola Lookman vier minuten voor tijd zijn moment koos. De hattrickheld uit de Europa League-finale van vorig seizoen kon een hoekschop van dichtbij in doel verwerken en Atalanta de zege schenken.



In de stand springt Atalanta voorlopig over Napoli naar de leiding. Het team van Romelu Lukaku komt zondag wel nog in actie in de topper tegen Lazio.