Meer dan 5 minuten had hij niet nodig: Lukaku legt criticasters het zwijgen op met openingsgoal tegen AC Milan

We weten al langer dat zijn motor op revanchegevoelens draait. Vorig weekend werd Romelu Lukaku nog overspoeld door kritiek na een resem gemiste kansen, maar vandaag zette de spits zijn ploeg alweer op weg naar een cruciale zege tegen AC Milan. En zo staat Napoli nog wat steviger op de leidersplaats in de Serie A. Bekijk zijn goal hieronder.

Na de lange stilte, brak hij ook de droogte.



Het was van 4 oktober geleden dat Romelu Lukaku nog eens kon scoren. Een zeldzame situatie die de Rode Duivel in het immer kritische Italië heel wat bagger opleverde.

Maar in België weten we inmiddels dat zoiets bij Lukaku als extra brandstof werkt. Dat de topper tegen AC Milan zich deze dinsdag plots aandiende als ideale gelegenheid om de criticasters lik op stuk te geven, greep de spits alvast met beide handen.



Dat hij eerst nog een schot van zijn toverende ploegmakker Kvaratschelia naast doel devieerde, deerde Lukaku duidelijk niet. Na amper vijf minuten legde hij San Siro al symbolisch het zwijgen op.



Na een niet al te beste controle op een diepe bal, duwde de diepe spits van Napoli zijn rechtstreekse tegenstander kinderlijk uit de weg. Zo had hij voldoende ruimte om zichzelf en zijn team al meteen te bevrijden.



Klinisch vloog de 0-1 binnen.



Het was de voorbode van een nieuwe soevereine zege van Napoli. Uiteindelijk zou Kvaratschelia zijn kans ook nog eens grijpen en staat Napoli weer wat steviger op kop van het klassement in Italië.

En bovenal lijkt het beest in Lukaku opnieuw los.