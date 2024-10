VIDEO - Een driepunter met een grijs randje: Liverpool blijft leider in de PL, maar ziet wel Alisson uitvallen

Bij Liverpool waren ze nog niet helemaal wakker voor de “early kick-off”, zoals dat in Engeland dan heet.



Na nog geen minuut voetballen lepelde Nketiah de bal handig over Allison, maar de vreugde was van korte duur. De spits van Crystal Palace versnelde iets te gretig en stond buitenspel, zo moet de ex-Gunner nog even wachten op zijn eerste goal in zijn nieuwe clubkleuren.



Liverpool had de waarschuwing begrepen en trakteerde de thuisploeg dan maar op een koekje van eigen deeg. Chalobah liet zich in zijn eigen zestien veel te makkelijk

aftroeven door Diogo Jota, die Liverpool vroeg op voorsprong bracht.



Crystal Palace toonde te weinig durf en kwam zo nooit écht in de wedstrijd, de thee moest beterschap brengen.