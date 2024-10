VIDEO - Doku knalt Man City met een kruisraket voorbij Fulham

za 5 oktober 2024 17:40

Manchester City einde 3 - 2 Fulham 26' - Doelpunt - Andreas Pereira (0 - 1) 32' - Doelpunt - Mateo Kovacic (1 - 1) 47' - Doelpunt - Mateo Kovacic (2 - 1) 62' - Verv. Manuel Akanji door Kyle Walker 62' - Verv. Jack Grealish door Jéremy Doku 64' - Geel - Calvin Bassey 65' - Verv. Andreas Pereira door Emile Smith Rowe 65' - Verv. Sander Berge door Tom Cairney 77' - Verv. Alex Iwobi door Reiss Nelson 77' - Verv. Raúl Jiménez door Rodrigo Muniz 78' - Verv. Kenny Tete door Timothy Castagne 78' - Verv. Phil Foden door John Stones 82' - Doelpunt - Jéremy Doku (3 - 1) 88' - Doelpunt - Rodrigo Muniz (3 - 2) 89' - Verv. Ilkay Gündogan door Matheus Nunes 90+4' - Geel - Ederson 90+5' - Geel - Bernardo Silva Premier League - speeldag 7 - 05/10/24 - 16:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 26' Andreas Pereira 0 - 1 Andreas Pereira 26' 32' Mateo Kovacic 32' Mateo Kovacic 1 - 1 47' Mateo Kovacic 47' Mateo Kovacic 2 - 1 82' Jéremy Doku 82' Jéremy Doku 3 - 1 88' Rodrigo Muniz 3 - 2 Rodrigo Muniz 88'

Ook KDB beefde even in de tribune, maar zag uiteindelijk dat het goed was. Manchester City pakt (opnieuw ) de scalp van Fulham, met dank aan een tweeklapper van Kovacic en een pegel van Doku. In het begin én het slot konden de Londenaars een aardig woordje meespreken, maar Fulham trok uiteindelijk toch aan het kortste eind.

Jimenez slaat het Etihad met verstomming

De laatste keer dat Fulham punten kon pakken tegen Manchester City? Geleden van 2011. De Londenaars wisten dus dat ze voor een aartsmoeilijke verplaatsing stonden.



In de openingsfase zagen de bezoekers meteen sterretjes. City drukte Fulham meteen terug in de eigen zestien. Verdedigend alle hens aan dek, aanvallend het grote niets.



Tot Raúl Jiménez met een vleugje magie uitpakte.



Met een prinsheerlijke assist bediende hij Andreas Pereira, die het leer van dichtbij langs Ederson tikte. Betere hakjes zul je dit weekend niét zien.

Zoals zo vaak waren de pionnen van Guardiola niet van hun melk, onverstoorbaar bleven ze geduldig breien voor de vijandige zestien.



Het duurde dan ook niet lang voor er een appel uit de boom viel. Kovacic haalde op een afvallende bal staalhard uit, zijn knal stierf tegen het net.



Geen man overboord, met een gelijke stand gingen we rusten.

Ook in de tweede helft ging City verder op zijn elan. Deze keer deden Foden en Bernardo Silva het voorbereidende werk, opnieuw was Kovacic de afwerker van dienst.



Eéntje is geentje, moet de Kroaat gedacht hebben?

De speeltuin van Doku

De thuisploeg bleef het balbezit domineren, maar écht gevaarlijk waren ze niet meer. Integendeel, de grootste kans viel aan de overkant.



Snelheidstrein Adama Traoré liet zomaar eventjes Walker ter plekke - de aanvallers die daarin geslaagd zijn, kun je op één hand tellen - maar opnieuw werd duidelijk dat de Spanjaard geen neus voor doelpunten heeft. Ederson redde, Traoré droop af.



Op een halfuur van het einde mocht Doku dan mee de driepunter over de streep trekken. Wat hij met verve deed.



Met zijn typische zwiep-beweging maakte hij ruimte voor zichzelf, de raket die volgde scheurde bijna het doelnet in twee.



De late 3-2 van invaller Muniz was uiteindelijk niet meer dan een ultieme waarschuwing, zo blijft Fulham met lege handen achter.



Opvallend: bezoekende trainer Marco Silva kon nog nooit een punt pakken tegen Guardiola. De kale coach van City zal al vaker in zijn nachtmerries opgedoken zijn.



Walker verliest zeldzaam sprintduel, maar Traoré mist