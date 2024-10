VIDEO - Arsenal zet tegen Southampton een scheve situatie recht en is zo mee met de kopgroep

za 5 oktober 2024 17:37

Arsenal einde 3 - 1 Southampton 23' - Geel - Kyle Walker-Peters 27' - Verv. Ross Stewart door Cameron Archer 34' - Geel - Jan Bednarek 38' - Geel - Tyler Dibling 55' - Doelpunt - Cameron Archer (0 - 1) 58' - Doelpunt - Kai Havertz (1 - 1) 60' - Verv. Raheem Sterling door Gabriel Martinelli 60' - Verv. Gabriel Jesus door Leandro Trossard 61' - Verv. Jorginho door Mikel Merino 68' - Doelpunt - Gabriel Martinelli (2 - 1) 74' - Verv. Mateus Fernandes door Adam Armstrong 74' - Verv. Ryan Manning door Paul Onuachu 84' - Verv. Thomas Partey door Takehiro Tomiyasu 88' - Doelpunt - Bukayo Saka (3 - 1) 90' - Verv. Yukinari Sugawara door Charlie Taylor 90' - Verv. Riccardo Calafiori door Jakub Kiwior Premier League - speeldag 7 - 05/10/24 - 16:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 55' Cameron Archer 0 - 1 Cameron Archer 55' 58' Kai Havertz 58' Kai Havertz 1 - 1 68' Gabriel Martinelli 68' Gabriel Martinelli 2 - 1 88' Bukayo Saka 88' Bukayo Saka 3 - 1

Een brede Spaanse glimlach na het laatste fluitsignaal bij Mikel Arteta. Arsenal speelde zeker voor rust niet zijn beste wedstrijd, maar had dan toch een sterke reactie in huis na de openingstreffer van Southampton. Zo blijven de Londenaars ongeslagen, de bezoekers blijven dan weer in het sukkelstraatje met 1/21. Trossard viel in het slot nog in, maar kon geen doelpuntje meepikken.

Trossard ziet vanop de bank Southampton prikken

Geen Leandro Trossard in de basiself bij Arsenal, met het drukke speelschema koos coach Arteta om te roteren. Zo mocht aanwinst Sterling voor het eerst aan een wedstrijd beginnen in rood-wit.



De winger zorgde meteen ook voor de eerste waarschuwing: na een duel met Bednarek ging de Engelsman gretig neer, te licht oordeelde ref Harrington.



Te licht was ook de volledige eerste helft van Arsenal. Na 45 minuten hadden de Londenaars wel 11 schoten in elkaar geknutseld, maar geen enkele daarvan belandde binnen het kader.



Een gebrek aan efficiëntie, die Southampton na rust afstrafte. Archer was de beul van dienst, de Gunners zaten even met de handen in het haar.

Gelukkig loopt er nog ene Kai Havertz rond in het Emirates Stadium. Langs Saka ging het snel naar de Duitser, die het leer mooi in het mandje krulde.



Al de zevende opeenvolgende goal in een thuismatch over alle competities heen van Havertz. Zo wordt hij stilaan een engelbewaarder voor Arteta.

Arsenal leek opnieuw vertrouwen te tanken, het wilde op én over Southampton.



In een tijdspanne van 10 minuten slaagden ze daar ook in: invaller Martinelli wachtte net lang genoeg om zijn loopactie in te zetten, opnieuw Saka legde de bal panklaar. Deze keer aan de verste paal.



2-1 en de thuisploeg op rozen, de Braziliaan wist met zijn vreugde geen blijf.

Saka bekroont zijn match met een goal

De bezoekers gaven zich niet zomaar gewonnen: in twee minuten tijd troffen ze evenveel keer het doelhout, Arsenal hield even zijn adem in.



Ondertussen was Trossard tussen de lijnen gekomen om voor meer balvastheid te zorgen. Wanneer de Rode Duivel dan wat vrijheid kreeg, bracht hij zijn motor op gang.



Een run door het midden leverde niets op, ploegmaat en man van de match Saka wist met de herneming wel raad. Droog peerde hij de bal in de verste hoek, Ramsdale was voor een derde keer geklopt.



Arsenal boekt zo zijn 400e (!) thuiszege in de geschiedenis van de Premier League, enkel Manchester United doet beter.