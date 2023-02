Wolverhampton maakt de zorgen van Klopp en Liverpool nog groter

De defensie van Liverpool liep al niet over van vertrouwen en al na 5 minuten kreeg dat weinige vertrouwen nog een deuk. Dankzij een ongelukkige deviatie van Matip werd Liverpool-doelman Allison verschalkt: 1-0 voor Wolverhampton Wanderers.

Niet veel later stond de dubbele voorsprong al op het scorebord: Craig Dawson kreeg na een hoekschop de bal via Cody Gakpo voor zijn voet en hij knalde bij zijn debuut voor Wolverhampton de 2-0 in het dak van het doel.

Met de moed der wanhoop probeerde Liverpool na de rust nog voor de ommekeer te zorgen, maar Ruben Neves smoorde alle hoop in de kiem met de 3-0. Van zijn 7 wedstrijden in alle competities in 2023 kon Liverpool er maar eentje winnen.

Het is de eerste keer onder Jürgen Klopp dat Liverpool drie uitwedstrijden op een rij verliest. De Duitse coach kreeg van de thuisfans het opbeurende "Je wordt morgen ontslagen" te horen. Volgende week staat de stadsderby tegen Everton op het menu.