VIDEO: Invaller Sambi Lokonga verliest met nieuwe ploeg op Old Trafford

De wedstrijd begon ideaal voor United. Binnen de eerste tien minuten ging de bal op de stip en met een hupje zette Bruno Fernandes die kans om in een 1-0-voorsprong.

United had het meeste balbezit, maar moest tot na de rust wachten tot het 2-0 werd. Rashford kon de dubbele voorsprong van dichtbij binnen duwen.

Sambi Lokonga vierde zijn debuut voor Crystal Palace in de 73e minuut, net nadat Casemiro een rode kaart had gekregen omdat hij Hughes naar de keel had gegrepen.

Voor de Braziliaan is het de eerste direct rode kaart in een grote Europese competitie. Bij Real Madrid kreeg hij nooit rechtstreeks rood.

De druk van de bezoekers tegen tien tegenstanders groeide. Schlupp bracht de spanning terug in de match, maar zijn aansluitingstreffer kreeg geen vervolg. United wint opnieuw