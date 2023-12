Puck Pieterse doorbreekt de hegemonie van Fem van Empel in de blubber van Gavere

WB Gavere (vrouwen) Wereldbeker veldrijden (vrouwen) 5 rondes 13:40 Gavere Puck Pieterse einde 0 1 2 3 4 5

Na 11 overwinningen in 11 crossen is de code van Fem van Empel gekraakt. In de zware Wereldbekercross van Gavere acteerde de wereldkampioene te wisselvallig om het laken naar zich toe te trekken. Nederlands kampioene Puck Pieterse liet de kans niet liggen en soleerde naar een overtuigende overwinning. Ceylin Alvarado, 3e vandaag, blijft op kop in de Wereldbeker.



Zou er dan toch een einde komen aan de zegereeks van Fem van Empel dit seizoen? Een val op haar slechte knie in de glibberige stroken van Gavere tijdens de verkenning was alvast geen goed voorteken voor de wereldkampioene. Puck Pieterse had begrepen dat vandaag een gouden kans was en pakte al in ronde 1 verschroeiend uit. Enkel Ceylin del Carmen Alvarado kon aanklampen, met dank aan 2 schuivertjes van Pieterse. Een wisselvallige Van Empel oogde op het ene moment sterk als vanouds, maar twijfelachtig acteren op de dalende stroken remde de zegekoningin af. Daar trok Pieterse zich allemaal niets van aan. De Nederlandse kampioene bleef foutloos en reed steeds verder weg van Alvarado en Van Empel. Die laatste kon in de slotronde nog wel over Alvarado gaan naar plek 2, maar tegen Pieterse was niets te beginnen. Een dik verdiende eerste seizoenszege na een heel sterke cross in het zware Gavere.

Puck Pieterse: "Er werd me gezegd dat het tegen de kerstperiode wel goed zou zitten"

"Ik ben superblij dat ik weer gewonnen heb", reageerde Puck Pieterse, die al sinds Besançon (29 januari) vorig seizoen op een zege wachtte. "Ik voelde me vorige week al goed, maar toen maakte ik een foutje. Nu reed ik van bij de start op kop." "Ik geraakte ook niet in paniek na enkele schuivertjes. Als ik goed ben, val ik meestal één of twee keer in de eerste ronde", lachte ze haar tanden bloot. "Iemand moest het doen, hé", knipoogde ze over het einde van de zegereeks van Fem van Empel. "Iedereen wilde het wel. Jammer voor Fem, leuk voor mij." "Er werd me gezegd dat het tegen de kerstperiode wel goed zou zitten met mijn vorm. Top dat het zo is, anders twijfel je aan jezelf."

Ceylin Alvarado: "Het was op tegen het einde"

"Puck was heel sterk", gaf nummer 3 Ceylin Alvarado toe. "Ik probeerde mee te gaan, maar moest passen. Daar ben ik een beetje over m'n toeren gegaan, denk ik." "Fem kwam ook sterk terug en door vermoeidheid maakte ik fouten. Tegen het einde was het op. Ik heb gestreden voor wat ik waard ben, maar ook Fem was sterker dan ik."

Uitslag WB Gavere naam resultaat 1 Puck Pieterse in 55'09" 2 Fem van Empel op 28" 3 Ceylin del Carmen Alvarado 47" 4 Lucinda Brand 1'38" 5 Blanka Vas 2'18" 6 Zoe Backstedt 3'07" 7 Sara Casasola 3'23" 8 Inge van der Heijden 3'35" 9 Denise Betsema 3'44" 10 Manon Bakker 3'49"