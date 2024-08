Red Lions behouden perfect rapport met ommekeer tegen India en zijn bijna zeker van groepswinst

Rusten geblazen

Het is rusten geblazen in het Stade olympique Yves-du-Manoir in Colombes. België heeft in het eerste kwart wel wat gecreëerd. In het tweede kwart konden de Red Lions maar één strafcorner afdwingen, maar kwamen ze wel dicht bij een doelpunt.

De Indiërs zijn een hele goede wedstrijd aan het spelen en vallen absoluut niet tegen, maar de Lions panikeren niet. Er komt nog een halfuur hockey aan dus de wedstrijd is nog lang niet gespeeld.