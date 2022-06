Dominante Red Panthers duwen India, nummer 4 van Spelen, kopje-onder

Barbara Nelen bezorgde de Belgen een droomstart met een treffer na amper 2 minuten. De aanvoerster kreeg de bal in de cirkel toegespeeld bij een mooie loopactie en maakte het in 1 tijd af.



De thuisploeg domineerde en haalde verdiend met de voorsprong de rust. Ze konden 4 strafcorners niet omzetten, zelf gaven ze er maar eentje weg.



De 2e helft begon opnieuw met een snelle Belgische goal: na 5 minuten duwde Ambre Ballenghien een voorzet van Alix Gerniers binnen.



Het zat de Belgen wel niet mee, Ballenghien raakte nog 2 keer de paal. Toen Stephanie Vanden Borre zich verslikte in een terugspeelbal en India kon scoren langs Lalremsiami, werd het zo nog onnodig spannend.



Maar met 14 doelpogingen tegenover 3, 30 keer in de cirkel tegenover 10, was de zege meer dan verdiend.



Voor de vrouwen van coach Raoul Ehren was het de elfde wedstrijd in de Hockey Pro League, goed voor de vijfde overwinning. Met 16 punten staan de Panthers zesde. India blijft met 22 punten uit elf duels derde.



De komende weken speelt België nog 5 Pro League-duels. Winnnen ze die allemaal, dan worden ze derde achter Argentinië en Nederland. Na vandaag rukte België trouwens op naar de 6e plaats op de wereldranking. De Pro League is een voorbereiding op het WK, van 2 tot 17 juli in Nederland en Spanje.