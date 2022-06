Red Panthers moeten deze keer hun meerdere erkennen in China, na shoot-outs

Na de 3-1 van gisteren kregen heel wat speelsters bij België rust. Zonder de creativiteit Struijk, Vanden Borre en Englebert was het moeilijk voor de Panthers om kansen te creëren tegen China, dat met 1 goal (een strafcorner) in 3 kwarten nog vrij mager bedeeld werd.

De Belgen hadden de verdienste dat ze de moed nooit lieten zakken. De gelijkmaker van De Mot verdiende geen schoonheidsprijs, maar was wel goed voor een punt.

In de slotfase was er zelfs nog meer mogelijk, maar ondanks dat de Panthers de meest efficiënte strafcorner in de Pro League hebben werd er niet meer gescoord. In de shoot-outs - de achilleshiel van de Belgische vrouwen - ging het uiteindelijk mis (0-2 voor China). Een leermomentje.