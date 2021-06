Sterke Red Panthers gaan strijdend ten onder tegen Nederland op EK hockey

Barbara Nelen: "We hebben Nederland doen twijfelen en dat is een grote stap voor ons. Ik denk dat wij de hockeywereld getoond hebben dat we lef hebben en durven spelen. We hebben gewoon goed gespeeld tegen Nederland. Vroeger zouden we gewoon verdedigen, maar nu speelden we mee."

"We gaan er nu alles aan doen om die derde plaats en die medaille te pakken. Dat we er in Tokio niet bij zijn? Dat is heel pijnlijk. Als ik kijk naar onze ploeg dan denk ik dat we daar wel een plaats verdienen."

Emma Puvrez: "We voelen dat we meer en meer kunnen doen tegen de sterkere landen. We staan ook niet voor niets in die halve finale. De laatste maanden hebben we heel veel bijgeleerd. Dat hebben we ook laten zien en dat is heel positief."