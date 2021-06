EK hockey: Ballenghien bezorgt Red Panthers verdiend punt tegen Duitsland

14:08 14 uur 08. België en Duitsland houden elkaar in evenwicht: 1-1. De Red Panthers zijn goed aan hun EK begonnen met een 1-1-gelijkspel tegen Duitsland. Na een sterke 1e helft, waarbij de Duitsland lieten twijfelen, moesten ze na de rust toch de bal aan de nummer 4 van de wereld laten. Duitsland kon niets doen met 5 strafcorners, maar kwam in het 4e quarter toch voor, toen de Belgische verdediging voor 1 keer te veel ruimte liet. Maar Ballenghien kon toch nog verdiend gelijkmaken. . België en Duitsland houden elkaar in evenwicht: 1-1 De Red Panthers zijn goed aan hun EK begonnen met een 1-1-gelijkspel tegen Duitsland. Na een sterke 1e helft, waarbij de Duitsland lieten twijfelen, moesten ze na de rust toch de bal aan de nummer 4 van de wereld laten.

Duitsland kon niets doen met 5 strafcorners, maar kwam in het 4e quarter toch voor, toen de Belgische verdediging voor 1 keer te veel ruimte liet. Maar Ballenghien kon toch nog verdiend gelijkmaken.

Ballenghien maakt gelijk: 1-1. België heeft maar 2 minuten nodig om de bordjes gelijk te zetten. Englebert brengt de bal in de cirkel en - tussen heel wat volk - slaagt Ballenghien erin om de bal in het doel te werken. Tot grote vreugde van de Panthers. Geen punt of 1 punt is toch een wereld van verschil.



Tot grote vreugde van de Panthers. Geen punt of 1 punt is toch een wereld van verschil.

13:54 13 uur 54. Duitsland scoort: 1-0. Plots krijgen de Duitsers veel ruimte op een tegenaanval. Pieper hoeft een voorzet van rechts maar simpel binnen te tikken. België heeft nog 7 minuten om te reageren.

13:48 13 uur 48. 0-0 na 3e quarter. De Panthers hebben een lastig kwartier achter de rug. Duitsland was dominant en liet België er niet uitkomen. 3 Duitse strafcorners leverden niets op, dus bleef het 0-0.

13:34 13 uur 34. Strafcorner 3 en 4 van Duitsland ook zonder score. België moet in het 3e quarter 2 keer achter elkaar een 3e en 4e strafcorner toestaan. Op de 1e wordt goed verdedigd, de 2e ging hard naast. Zo blijft het 0-0. Duitsland komt toch beter voor de dag dan voor de rust.

Duitsland komt toch beter voor de dag dan voor de rust.

13:19 13 uur 19. 0-0 na 2e quarter. De Belgische coach Raoul Ehren mag tevreden zijn over het goeie defensieve werk van zijn team, maar aanvallend kan het wel beter. De laatste pass ontbreekt nog. Duitsland kreeg 2 strafcorners, maar België kon die wegwerken. Zo staat het 0-0 bij de rust.



13:14 13 uur 14. De Duitsers hebben het moeilijk. De Belgen laten hen twijfelen. Dat zien we graag. Commentator Eddy Demarez

13:10 13 uur 10. Duitsland mist 2 strafcorners. Huse en Lorenz krijgen allebei een kans om uit een strafcorner te scoren, kort na elkaar, maar de Belgen werken het gevaar weg.

12:58 12 uur 58. 0-0 na 1e quarter. Een dynamisch België wint de 1e 15 minuten op punten, maar goals zijn er niet gemaakt. Het is even rusten geblazen bij 0-0, de coaches geven meteen richtlijnen.

12:57 12 uur 57. Goed begonnen. België trok meteen naar voren en zorgt ervoor dat Duitsland niet in zijn spel komt. De beste kans - een bal net naast de paal van Rasir - was voor de Belgen. Duitsland kon nog niet dreigen. We zijn dik 10 minuten ver.

12:50 12 uur 50. België voor plaats in top 4 (en WK-ticket). België wil in een groep met ook Engeland (5e van de wereld) en Italië (17e) de top 2 halen. Die mogen naar de halve finale. Daarmee zou meteen ook een ticket voor het WK 2022 in Spanje en Nederland binnen zijn. En dat is het doel om met een jongere selectie te kunnen groeien.