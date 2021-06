Red Panthers kloppen Spanje en bekronen hun knappe EK met brons

Spanje pruttelt maar even tegen

In de halve finale op het EK hockey botste een sterk België vrijdag nog op een ervaren Nederland. In de match om het brons tegen Spanje, de nummer 7 van de wereld, hoopten de Panthers hun goede spel door te trekken, dit keer wel mét goede afloop.

Het waren ook de Panthers die het beste begonnen aan de partij. Twee vroege strafcorners leverden niets op, aan de overzijde kwamen de Spanjaarden amper in de buurt van doelvrouw Picard.

Ook in het tweede kwart hadden de Belgen het betere van het spel en dat leverde een doelpunt op: Barbara Nelen werkte een knappe rush langs links goed af en zette de Panthers op voorsprong.

Spanje bleef worstelen met zichzelf en botste op een sterker België. Na de rust strafte Abi Raye de inspiratieloze Spanjaarden af met een handige deviatie. De Panthers op rozen.

Met de rug tegen de muur schoot Spanje in het vierde kwart toch nog wakker. Jimenez zorgde met de 2-1 even voor spanning, maar niet veel later nam talent Ambre Ballenghien alle twijfels weg met een harde knal: 3-1 en boeken toe.

De Red Panthers pakken zo net als de Red Lions brons op het EK, de bekroning van een knap toernooi. Na het zilver van 2017 is het het tweede eremetaal voor de Belgische hockeyvrouwen op een EK.