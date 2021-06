De Red Panthers stoten door naar de halve finales van het EK hockey

Goals:

Strafcorners spelen hoofdrol in spannend slot

Ook in het 3e kwart kwamen de grootste dreigementen van de Panthers. Abi Raye kwam oog in oog met de Engelse doelvrouw, maar talmde te lang.

Vandermeiren: "Belangrijk dat we nu ook WK-ticket hebben"

"We wisten dat het een spannende wedstrijd zou worden", reageerde Judith Vandermeiren.

"De veerkracht die we toonden in de laatste 2 minuten laat zien dat we als ploeg echt gegroeid zijn. 2 jaar geleden zouden onze kopjes naar beneden gegaan zijn bij een tegengoal in de slotminuten."

Net zoals 4 jaar geleden staan de Panthers in de halve finales. Het EK vond toen ook plaats in Amstelveen. "We houden ervan om hier te spelen."

"We hebben ons vandaag ook verzekerd van deelname aan het WK van volgend jaar. Dat is heel belangrijk voor een land als België."

"Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus. Maar als je in de halve finales staat, bid je natuurlijk ook voor een medaille."