Memorial charmeert met 3 meetingrecords, Duplantis maakt het spannend tot de slotseconde

Eindelijk weer publiek bij de Memorial Van Damme en de ruim 30.000 toeschouwers lieten zich horen toen de Belgische olympiërs nog eens uitgebreid in de bloemetjes gezet werden. Bij het eerbetoon voor Jacques Rogge werd het dan weer muisstil in het Koning Boudewijnstadion.





De 400 meter bij de mannen zorgde voor een eerste hoogtepunt. Op de Olympische Spelen in Tokio moest Michael Cherry nog vrede nemen met de vierde plaats, maar vanavond zette hij na een lang seizoen de kers op de taart.

De Amerikaan triomfeerde overtuigend in 44”03 en stelde zo het meetingrecord van niemand minder dan Michael Johnson scherper. Dat stond als sinds 1998 op 44”06.





Ook Sifan Hassan liet de Belgische atletiekfans smullen. Het plan om op de

Memorial een gooi te doen naar het WR op de 10.000 meter liet ze na een zwaar

seizoen schieten, maar dat weerhield de Nederlandse er niet van om vanavond te schitteren op de mijl. Haar eigen WR (4'12"33) verbeteren lukte niet, maar

met 4'14"74 won ze wel in een meetingrecord.

Het moment suprême kwam helemaal op het einde van de avond. Mondo Duplantis ging bij zijn tweede poging over 6,05 meter en deed zo 5 centimeter beter dan zijn meetingrecord dat hij vorig jaar in Brussel neerzette. De winst was binnen voor de olympische kampioen, maar die wou meer en mikte op een verbetering van zijn eigen wereldrecord.

Daarvoor moest de lat op 6,19 meter en dat had heel wat voeten in de aarde. Na een minutenlang oponthoud van meten, controleren, de lat weer naar beneden halen en groeiende ergernis bij Duplantis kon de Zweed dan eindelijk toch aan zijn wereldrecordpoging beginnen.

Maar in 3 pogingen tikte hij evenveel keer de lat aan. Het publiek maalde er niet om en trakteerde de Zweed, die uitgeroepen werd tot Legend of the Night, op een oorverdovend applaus.