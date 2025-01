Afrikaanse atleten blinken uit in Hannuit, Chloé Herbiet en Robin Hendrix zijn de beste Belgen

De Oegandees Rogers Kibet heeft zondag de CrossCup in Hannuit gewonnen. Robin Hendrix was op de 4e plaats de eerste Belg. Bij de vrouwen ging de Keniaanse Sheila Jebet met de zegeruiker aan de haal en ook daar finishte de beste Belg als 4e: die eer was voor Chloé Herbiet.

De beste Belg was Robin Hendrix op de 4e plaats, waarmee hij zichzelf verraste. "Want ik ben mij aan het voorbereiden op mijn marathondebuut", vertelde hij na afloop.

"Ik had niet meteen verwacht om hier zo hoog te eindigen. Ik heb helemaal niet naar deze wedstrijd heb toegewerkt, maar het was wel mijn parcours."



"In de modder, waar het tempo iets lager ligt, kom ik blijkbaar beter tot mijn recht. Dat bleek vorig jaar ook al. Ik zie wel parallellen met de marathon, want ook daar is het in de laatste tien kilometer op karakter lopen, net als hier in de modder."



Hendrix loopt zijn eerste marathon in april. "Het zal Rotterdam worden op 13 april of Londen 2 weken later."