Geschiedenis in de Formule 1: Haas stelt eerste vrouwelijke race-ingenieur aan

Haas kondigde vandaag een reeks herstructureringen aan. De opvallendste zet is de benoeming van Laura Müller tot race-ingenieur. De Duitse is sinds 2022 aan het werk bij Haas in het simulatie-departement, maar zal nu dus een belangrijkere rol spelen.



Een race-ingenieur is namelijk de persoon die het dichtste samenwerkt met de rijders op vlak van uitvoering en de set-up. Esteban Ocon zal haar stem dan ook horen in zijn oren tijdens wedstrijden.



Teamverantwoordelijke Ayao Komatsu vertelde dat de diversiteit in de Formule 1 aan het toenemen is, "maar we hebben haar niet gekozen omdat Laura een vrouw is".



"Dat maakt niet uit. Wat wel van belang is, is hoe je past in het team en hoe je de prestaties kan verbeteren. Laura heeft een goede werkethiek en haar vastberadenheid is waar ik nog het meest van onder de indruk ben."



"We geloven dat ze de juiste persoon is voor Esteban."



Ook het nieuwe hoofd van de strategie wordt een vrouw. Carine Cridelich wordt overgenomen van Red Bull's Raing Bulls.



Haas eindigde vorig seizoen als 7e in het constructeurskampioenschap. Volgend jaar zal naast Ocon ook Ollie Bearman voor de renstal racen.