Geen zege, maar wel reeks fantastische dunks: puntenkanon Toumani Camara verwent NBA-fans

Toumani Camara speelt de laatste tijd op een wolk.



Tot 5 dagen geleden had de Belg van Portland nooit meer dan 18 punten gemaakt in een NBA-wedstrijd.



Woensdag sloopte hij die persoonlijke statistiek dankzij 23 punten tegen Brooklyn. En ook afgelopen nacht speelde Camara weer de pannen van het dak.



De ene dunk na de andere toverde hij uit zijn hoed. In het halfuur dat Camara op het canvas stond, vulde hij zijn statistieken aan met 17 punten, 5 rebounds en 3 assists. Enkel Scoot Henderson (21 punten) was productiever bij Portland Trail Blazers.



Mooie cijfers van Camara, maar die mochten niet baten. Want de Portland ging met 103-125 op de knieën voor Houston Rockets. Een 5e nederlaag op een rij.



Portland staat nu 13e in de Western Conference. De Rockets knabbelen aan hun achterstand op leider Oklahoma City Thunder, dat vrijdagnacht zonder Ajay Mitchell een 7e competitienederlaag slikte tegen Dallas Mavericks.