Cofidis rouwt om ex-ploegmaat van Frank Vandenbroucke en Nico Mattan, die overleed in de Ronde voor wielertoeristen

De Franse ex-profrenner Stéphane Krafft is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn voormalige ploeg Cofidis. Volgens de Franse sportzender RMC Sport kwam Krafft om het leven tijdens de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen.

"Met groot verdriet heeft onze ploeg kennis genomen van het overlijden van een van haar voormalige renners, Stéphane Krafft, die de Cofidis-kleuren droeg in 2000 en 2001. We bieden zijn familie en vrienden onze oprechte deelneming aan", klinkt het bij de Franse wielerploeg.

Volgens de Franse sportzender RMC Sport is Stéphan Krafft er een van. Zijn ex-ploeg Cofidis meldt het overlijden van de 45-jarige man.

Zaterdag overleden twee deelnemers tijdens We Ride Flanders, de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen.

Stéphane Krafft werd in 1999 tweede in Parijs-Roubaix bij de beloften (met ook Thomas Voeckler, Tom Boonen en Gorik Gardeyn in de top 10).

Hij koerste voor Cofidis, dat toen ook Nico Mattan en Frank Vandenbroucke aan boord had.

Krafft reed vooral de kleinere koersen voor Cofidis. Carrière maakte hij niet, halfweg 2001 had de toen 21-jarige renner al zijn laatste profkoers gereden.