Bevrijdt Paul Magnier Soudal-Quick Step in kasseiklassiekers? "Goed teken als ik Van Aert en Van der Poel kan volgen"

ma 13 januari 2025 15:27

Na een wervelend begin van zijn profcarrière kijkt Paul Magnier met veel honger uit naar de kasseiklassiekers en zijn debuut in een grote ronde. "Ik kom niet enkel naar de klassiekers om ze te ontdekken", verklapt de ambitieuze Fransman op de persdag van Soudal-Quick Step.

"We snijden het Vlaamse voorjaar aan met een vloot vrijbuiters. Maar als Paul Magnier zich pijlsnel blijft ontwikkelen, zullen we in zijn dienst rijden."



Bij Soudal-Quick Step hopen ze stiekem dat het 20-jarige piepkuiken een einde maakt aan de dorre droogte in de kasseikoersen.



Magnier sloeg meteen gensters in zijn debuutjaar bij de profs door liefst 5 zegeruikers te plukken. Al op zijn 1e koersdag was het bingo op Mallorca, een zege die zijn ontdekker en talentscout Johan Molly voorspeld had.



"Meteen na die overwinning heb ik gevideochat met Johan. Hij huilde en dat maakte veel emoties bij me los", vertelt Magnier.



"Johan en ik zijn heel close. We vertellen alles aan elkaar. Ik heb veel aan hem te danken."

Paul Magnier won vorig jaar meteen zijn eerste koers, op Mallorca.

Kemmelberg

Na zo'n knaller van een openingsseizoen zal Magnier dit jaar de Vlaamse kasseikoersen ontdekken.



"Maar ik kom niet enkel naar de klassiekers om ze te ontdekken. Dat kan ik op training ook doen", lacht Magnier.



"Ik wil wel ontdekken hoe die koersen gereden worden. Wanneer moet je energie sparen en wanneer moet je versnellen? (Ex-ploegmaat) Julian Alaphilippe was daar een krak in en heeft me al tips gegeven."

Als ik in de finale wegrijd met de topfavorieten, zal ik de eindsprint afwachten. Paul Magnier

De Omloop, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen zijn de 3 kasseiklassiekers waar het om draait voor Magnier dit voorjaar.



"De Kemmelberg ken ik al als mijn broekzak. Toen ik logeerde bij Johan Molly, heb ik die helling langs alle kanten beklommen. Het is momenteel mijn favoriete helling", klinkt het veelbelovend voor Gent-Wevelgem.



Mogen we van de 20-jarige Fransman verwachten dat hij al de finales kleurt van de kasseiklassiekers?



"Door het vertrek van Julian (Alaphilippe) en Asgreen zal ik zeker meer kansen krijgen als kopman. Maar de ploeg legt me geen druk op. Ik krijg nog alle tijd om te ontwikkelen."



"Natuurlijk is het mijn ambitie om in het wiel van de toppers te zitten. Als ik Van Aert, Van der Poel en Pedersen kan volgen, is dat een goed teken. Dan is het niet aan mij om de koers te maken, maar wel om de eindsprint af te wachten."

Sprinten in de Giro