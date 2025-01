"Oh my, Toumani": Camara houdt Antetokounmpo in bedwang op weg naar knappe zege

Een Zwitsers zakmes in basketbalvorm.

Toumani Camara bewijst wedstrijd na wedstrijd dat hij uit het juiste hout gesneden is om een blijver te worden in de NBA. Ook tegen topploeg Milwaukee gaf de coach van Portland hem maar liefst 33 minuten speeltijd.

Dat om superster Giannis Antetokounmpo in bedwang te houden onder de ring. De Griekse reus maakte wel zijn 31 punten, maar kon de Bucks geen zege schenken in eigen huis.

Camara scoorde zelf knap over mandekker Antetokounmpo. Iets wat de commentatoren duidelijk konden smaken: "Oh my, Toumani! With some sauce on it!" - interpreteer gerust naar wens.

De Belg eindigde de spannende wedstrijd met 15 punten, 6 rebounds, 2 assists en 2 steals. Portland verliet Milwaukee met een 102-105-zege en een einde van de negatieve reeks op zak.