"NBA is basket, he": "Boeckx-interventie" leidt tot felle discussie over time-outs in Extra Time

Tijdens Union-Club Brugge was het weer van dat. Doelman Anthony Moris ging zitten en had verzorging nodig, zodat coach Sébastien Pocognoli zijn ploeg tactisch kon bijsturen. In Extra Time werd het de "Boeckx-interventie" genoemd, omdat Frank Boeckx de eerste was die ermee op de proppen kwam. Sindsdien pakken andere doelmannen er geregeld mee uit, wat voor irritatie zorgde aan de Extra Time-tafel. "Ik moet mij excuseren", vertelt Boeckx zelf. "Ik heb het in het buitenland nog niet gezien. Het is heel simpel. Ofwel geven ze trainers vanaf nu een time-out, want anders blijft dit." "Uiteraard niet", repliceert Filip Joos. "Dit is heel simpel op te lossen. Als de keeper geblesseerd is en er komt een speler met de coach praten: geel. Als er 10 spelers komen: allemaal geel. Dan los je het op." "Maar wat is er fout aan een time-out?", vraagt Hein Vanhaezebrouck zich af. "Alles! Wij willen geen controle, terwijl de trainers dat wel willen", antwoordt Joos.

"Maar wij willen iets veranderen", is de repliek van Vanhaezebrouck.



"Nee, jullie willen controle. Union wil controle want Club Brugge is op dat moment de match aan het overnemen", blijft Joos bij zijn standpunt.



De ex-coach van Gent haalt dan maar een voorbeeld boven om het nut van time-outs te onderstrepen. "Mijn ploeg werd vorig jaar 20 minuten weggespeeld door STVV en er komt een drankpauze", vertelt Vanhaezebrouck. "Ik kan mijn spelers een minuut bij mij houden en daarna is het helemaal gekeerd. Vanaf dan hebben wij de match in handen."



"In de NBA zorgen time-outs trouwens ook voor spectaculaire fases."



"Maar NBA is basket, he", is het antwoord van Joos. "Basket is een high-scoring game. Dat is allemaal anders, dat mag je niet vergelijken."



Vanhaezebrouck: "Waarom niet? In alle sporten zijn er time-outs."



Joos: "Maar je hebt er één tijdens de rust, draai het dan maar om. Hoe vaak zie je niet dat een wedstrijd die top is voor de rust, na de rust inzakt. Want ze hebben controle. Controle is de dood van het spektakel."



"Maar wat er nu gebeurt, is niet beter", neemt Boeckx het slotwoord. "En je kan niet anders, want de scheidsrechter is geen dokter." Dan toch maar op naar time-outs?