Maakt Alexis Saelemaekers na glansprestatie ook kans op plek bij de Rode Duivels? "Hij is de ideale joker"

ma 23 december 2024 22:22

Alexis Saelemaekers was dit weekend betrokken bij 3 doelpunten voor AS Roma in de 5-0-overwinng tegen Parma. Aan de tafel bij Extra Time bespraken ze zijn prestatie en zoeken ze naar zijn plaats bij de Rode Duivels. "Hij is altijd Alexis Saelemaekers."

Het was volgens Filip Joos "maar" tegen Parma, maar Alexis Saelemaekers schitterde wel als vanouds bij AS Roma. Reden genoeg om met bloemetjes naar hem te gooien tijdens Extra Time.



"Die ploeg was dood", weet Joos. "Maar hij heeft ze als joker bijna uit de dood doen opstaan."



"Zijn spits aanspelen vanop de flank is een kwaliteit", vult Hein Vanhaezebrouck aan. En ook bij zijn doelpunt deed hij het heel goed. "Hij weet perfect waar hij moet zijn: tussen de kleine en de grote rechthoek."



"Combineren doet hij ook goed, en hij brengt ook diepgang. Hij kan veel posities aan."



"En toch verrast het mij dat hij op die rechtsbuiten in Italië is doorgegroeid", maakt Frank Boeckx de bedenking. "Omdat ik dacht dat hij die actie net miste. Maar hij kan zowel links als rechts en tussen de linies spelen."



"Maar is één van zijn kwaliteiten ook niet dat wat er ook rond hem gebeurt, hij is altijd Alexis Saelemaekers", ziet Joos.



"Je moet er als coach wel mee om kunnen gaan", vertelt Vanhaezebrouck.



"Maar als ploeggenoot ook", voegt Boeckx toe. "Ik ben er ooit eens heel boos op geweest. Hij was tactisch ongehoorzaam en deed zijn eigen goesting. Als hij basisspeler werd, dan werd dat beter."



"Maar ik was er ooit eens heel kwaad op. Tegen Union moest hij in de restverdediging blijven, maar ging hij de bal vragen. De ploeg is uit balans en ik zie dat gat vallen. Ik wil dat gat opvullen, maar word omspeeld. Maar dat is omdat er iemand zijn afspraken niet nakomt."

Plaats bij de Rode Duivels?