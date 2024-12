"Mooiweerploeg" Racing Genk onder de loep in 90 Minutes: "Als je nu geen lef toont, wanneer dan wel?"

wo 18 december 2024 07:18

In de warmere maanden een mooie bonus bij elkaar gevoetbald, maar daar blijft eind december nog amper één puntje van over. Racing Genk voelde Club Brugge weer wat dichterbij sluipen na winst in de topper. 90 Minutes ziet dat die dalende vormcurve niet enkel letterlijk met het mooie weer te maken heeft: "Als alles meezit, komen de goede voetballers naar boven. Zo word je nooit kampioen."

"KRC Genk kwam naar Brugge voor een 0-0", opent Gilles De Coster de discussie over de topper van het Belgische voetbalweekend in 90 Minutes. Een resultaat dat het niet over de streep wist te trekken, na een penaltymisser van Tolu en twee late goals van Club Brugge. En zo heeft de Limburgse leider nog slechts één puntje bonus op zijn achtervolger. "Ik vind vooral: je staat vier punten voor, als je nu geen lef toont en geen tempo in die match brengt terwijl Club een Europese match in de benen heeft ... Wanneer ga je het dan nog doen?", vraagt Filip Joos zich af. "Volgens mij is het gewoon omdat ze er niet meer toe in staat zijn. Genk is echt een mooiweerploeg. Zo word je nooit kampioen." Een mening die Tuur Dierckx volgt. "Ik had er al mijn twijfels bij of ze het zouden kunnen brengen tegen de topploegen in de Champions' Play-offs wanneer het er echt toe doet." "De laatste weken is het niet meer zo flitsend en ze hebben het moeilijk om het over de streep te trekken. En dat heb je wel nodig als je prijzen wil halen."

Goede voetballers als alles meezit

"Thuis tegen Charleroi werden ze een uur lang eigenlijk meer weggespeeld dan tegen Club", haalt Filip weer aan. "Maar ze wonnen wel met 3-0. Zo word je dan weer wel kampioen", merkt Sam Kerkhofs op. "Dat blijft niet duren, want dat kan je niet tegen Club", repliceert Joos. "Het is echt al weken minder. Ik bedoel niet letterlijk dat ze enkel goed zijn als het mooi weer is, maar wel dat als alles mee zit, de goede voetballers naar boven komen."

Er zijn bij Genk te weinig spelers die je boven een dood punt kunnen tillen en er is te weinig geloof in zichzelf. Filip Joos

Al herinnert Filip Joos zich nog wel een uitzondering. "Behalve toen ze terugkwamen van die 0-2-achterstand tegen Club thuis. Toen zat niet alles mee en zijn ze fantastisch teruggekomen."

"Maar er zijn te weinig spelers die je boven een dood punt kunnen tillen en er is te weinig geloof in zichzelf. Heynen zit bijvoorbeeld echt in een mega vormdip."

Komt daar nog eens bij dat het Genkse programma tot de winterstop bijzonder pittig oogt, met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht en een bezoekje aan Antwerp. Recht de leider daar de rug weer?

