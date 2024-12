Wesley Sonck blikt in 'Het huis' terug op turbulente jeugd: "Er vlogen soms stoelen door de ramen"

Kijktip! Wesley Sonck is de dinsdagavond de achtste en laatste gast van Eric Goens in het tiende seizoen van Het huis. De 46-jarige voetbalanalist en ex-profvoetballer speelt voor het eerst zonder verdediging en vertelt openhartig over zijn turbulente jeugd, de moeilijke relatie met zijn ouders en zijn rijkgevulde voetbalcarrière.

Bij aankomst in Het huis krijgt de gast normaal de kans om even het huis te verkennen, maar Sonck wordt meteen naar de sportkamer gestuurd. Daar mag hij het beste van zichzelf laten zien onder het goedkeurend oog van zijn grote held en basketballegende Michael Jordan.

Wanneer Sonck na de sportproef even op adem komt in de slaapkamer, vertelt hij Goens over een zware val in 2015. "Niet iedereen weet dat, maar ik ben een trap of 13, 14 naar beneden gevallen. Ik weet daar niets meer van. Het enige dat ik nog weet, is dat ik in het ziekenhuis lag en ze mij met spoed moesten opereren."

Sinds de val is Sonck zachter geworden voor zijn naasten, want volgens zijn vrouw was zijn empathieknopje niet zomaar kapot, maar gewoon afwezig.

"Ik snap wat ze bedoelt", lacht Sonck. "Een ex-ploeggenoot zei onlangs dat ik vroeger verschrikkelijk was om mee samen te spelen. Dat wist ik niet. Ik wilde gewoon winnen en daar wilde ik alles voor doen. Maar ik was geen arrogant mannetje. Ik liet mij niet doen. Dat is iets helemaal anders."