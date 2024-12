Coppa Italia: dubbel salvo van Charles De Ketelaere in gezondheidswandeling voor Atalanta

Napoli zal de beker niet winnen

Napoli kan zich volledig richten op de titelstrijd in Italië, want in de Coppa werd het al in de 1/8e finales uitgeschakeld. Antonio Conte liet heel wat van zijn basisspelers, zoals Romelu Lukaku, rusten. Dat zette de deur open voor Cyril Ngonge, die wel zijn stempel niet kon drukken.



De stempelaar lag immers in de handen van Tijjani Noslin. De Nederlander scoorde in nauwelijks 20 minuten (weliswaar met de rust ertussen) drie keer. Lukaku mocht in de 78e minuut nog doelpuntenmaker Simeone komen vervangen, maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk. 3-1 was de eindstand.