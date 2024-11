Pang! De Zesdaagse van Gent is op gang geschoten: "Het wordt weer genieten"

Compagnon de route

Hoewel Ghys en De Vylder misschien beginnen als favorieten, is de concurrentie met het Frans-Belgische topduo Benjamin Thomas/Fabio Van den Bossche, die respectievelijk goud en brons in het omnium behaalden op de Olympische Spelen in Parijs, dus niet min.



"Ik voel gezonde spanning, maar ben blij dat ik hier weer ben", vertelde een ontspannen Van den Bossche voor het startschot.



"Hij is hier sinds zaterdag en zondag hebben we de eerste keer samen getraind", legt hij uit over zijn nieuwe compagnon de route. "Het was een korte voorbereiding, maar ik kijk er wel naar uit. Ik heb ook gezien dat hij gemotiveerd is en de klik is er wel. Het zal wel leuk zijn, dus."