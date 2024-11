Fabio Van den Bossche vormt te kloppen duo met olympisch kampioen Benjamin Thomas in Kuipke: "Hij is echt gemotiveerd"

Als Lindsay De Vylder en Robbe Ghys volgende week opnieuw de Gentse Zesdaagse willen winnen, zullen ze flink uit hun pijp moeten komen. Fabio Van den Bossche koerst in het Kuipke met olympisch kampioen Benjamin Thomas.

Volgende week is het weer feest in Gent. 6 dagen lang verzorgen de baanwielrenners het spektakel in het Kuipke.

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys koersen voor hun 3e eindzege op een rij, Ghys zelfs voor zijn 5e.

Dit jaar komen ze niet als topfavoriet aan de start. Die rol is weggelegd voor Fabio Van den Bossche en de Fransman Benjamin Thomas.

Thomas sprokkelt al jaren medailles op de kampioenschappen, in Parijs zette hij vorige zomer de kers op de taart met olympisch goud in het omnium. Van den Bossche fietste er naar brons.