Topploegen laten zich niet verrassen, promovendus Antwerp 'viert' eerste setwinst in Lotto Volley League

Status quo aan de top van het Belgische volleybal. Zowel Roeselare, Aalst als Maaseik heeft zich niet laten verrassen in hun thuismatch. Achel klopte op zijn beurt Menen en blijft bovenin meedraaien. Promovendus Antwerp won zowaar voor het eerst dit seizoen een set, maar kon de goede lijn niet doortrekken richting eerste puntengewin.

Er was ruimte voor een feestje van enkele tientallen seconden in Antwerpen.

De jonge ploeg vol Belgen won voor eigen publiek de eerste set met overtuigende cijfers van Borgworm. De eerste zoete setzege na promotie naar het hoogste niveau.

Al was de vreugde van korte duur. Borgworm krikte zijn niveau op en liet de thuisploeg - in set 3 niet zonder moeite: 27-29 - alsnog puntenloos achter.

Punten waren er wel in overvloed voor de topploegen. Aalst gaf het goede voorbeeld met een duidelijke zege tegen Guibertin. Maaseik moest een set prijsgeven door fel weerwerk van Gent - ook hier was 29-31 een gekke setstand.

Leider Roeselare beleefde op zijn beurt een rustige avond in Schiervelde. Achel mocht ook vieren in West-Vlaanderen na een sterke prestatie bij Menen. Zo blijven de Limburgers boven hun streekgenoten kamperen in de stand.