Oostende verslaat ploeg van ex-assistent met zware cijfers, Kortrijk blijft mee op kop in de BNXT League

Na een eerste kwart waarin beide ploegen veel scoren, schroeft Gjergja het defensieve spel van zijn ploeg stevig bij. Zwolle heeft lange tijd geen antwoord. Oostende komt zelfs heel even op een voorsprong van 20 punten. 58-44 aan de rust. Die voorsprong breidt Oostende nog verder uit in de tweede helft en wint met een spectaculaire 108-81.

Een collectieve topprestatie, vooral aanvallend, van de thuisploeg Filou Oostende. Maar toch wijzen we graag een MVP aan. Devontae Shuler, de recentste aanwinst van Oostende, heeft zich duidelijk helemaal aangepast. Met 22 punten en 8 assists was hij de uitblinker bij de thuisploeg.

Het zou zomaar de stand aan de rust kunnen geweest zijn, maar 33-27 was de stand al na het eerste kwart. 60 punten in een kwart, de beide ploegen vonden ontzettend vlot de weg naar de basket in een plezante wedstrijd.