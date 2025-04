Bayern München spoelt Champions League-exit door met vlotte zege bij staartploeg Heidenheim

Bayern München staat weer een stapje dichter bij een 34e landstitel in Duitsland. Het team van Vincent Kompany heeft zaterdagmiddag de Europese domper van zich afgespeeld met een klinkende zege in de Bundesliga.

Enkele dagen na de pijnlijke Champions League-exit tegen Inter moest FC Bayern München zaterdagmiddag in de Bundesliga aan de bak op het veld van Heidenheim.

Een ideale sparringpartner om de Europese uitschakeling te verteren, want de thuisploeg is de nummer 16 in de competitie en vecht nog volop om het behoud. De machtsverhoudingen werden dan ook snel duidelijk.

Al in de 1e helft legde het team van coach Vincent Kompany de wedstrijd in een beslissende plooi. Kane en Laimer zetten de bezoekers op een 0-2-voorsprong. Iets voorbij het halfuur vond Coman een klein gaatje voor de 0-3. Boeken toe.

In de overbodige 2e helft kon ook Kimmich nog zijn goaltje meepikken voor Bayern, dat met de zege de druk bij eerste achtervolger Leverkusen legt. De uittredende kampioen moet zondag winnen bij St. Pauli om de kloof op 6 punten te houden.

Met na dit weekend nog 4 wedstrijden te gaan, lijkt alleen een kolossale inzinking Bayern nog van een 34e landstitel te kunnen houden.