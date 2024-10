Geen halve finales voor Nele en Tinne Gilis op US Open, Egyptische favorietes zijn klasse te sterk

Nele en Tinne Gilis wisten dat ze voor een aartsmoeilijke opdracht stonden in de kwartfinales.



Met de Egypische Nouran Gohar keek Nele Gilis het nummer 2 van de wereld in de ogen. Gohar is ook een drievoudige winnares van de US Open.

Onze landgenote ging kansloos onderuit met 11-4, 11-5 en 11-5.



2 uur later was zus Tinne Gilis hetzelfde lot beschoren. Zij boog het hoofd voor de Egyptische Hania El Hammamy (nummer 3 van de wereld): 11-6, 11-8 en 11-8.



Gohar en El Hammamy treffen elkaar bij de laatste vier. De nummer 1 van de wereld Nour El Sherbini (ook al een Egyptische) verdedigt haar titel in Philadelphia en neemt het in de halve finales op tegen de Amerikaanse Olivia Weaver (PSA-4).