Wat zijn de scenario's voor de Belgische beloften? En hoe kunnen ze zich toch nog rechtstreeks plaatsen voor het EK?

Alle ogen op de Belgische beloften straks. Onze U21 kunnen zich tegen Hongarije verzekeren van die begeerde tweede plaats in hun kwalificatiepoule. En wie weet zit zelfs rechtstreekse kwalificatie er nog in ...

Momenteel is België slechts 6e in het voorlopige klassement. Met Engeland dat al zeker is, moeten Swerts en co hopen dat minstens twee van de drie hoger gerangschikte ploegen (Frankrijk, Polen en Zwitserland) uitschuivers begaan.

Want: tweede eindigen in de groep betekent niet dat onze U21 al zeker zijn van het EK. Alleen de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks.

Mochten de Belgische U21 zich plaatsen voor het EK in Slowakije dan zouden ze de vijfde generatie zijn die daarin slaagt. Eerder was ons land er ook al in 2002, 2007, 2019 en 2023 bij op het prestigieuze toernooi.

In 2007 plaatsten de Belgen zich via het EK ook voor de Olympische Spelen in Peking. Maar nu is er geen toegangsticket voor het grootste sportevent verbonden aan het EK, omdat er in 2027 nog een editie gepland staat.