Klein maar fijn: Japanner in zakformaat verovert na sterke Olympische Spelen nu ook harten in de NBA

di 15 oktober 2024 08:29

NBA-fans hebben er in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een nieuwe chouchou bij. De amper 1,72 meter grote guard Yuki Kawamura toont bij Memphis dat je niet per se boomlang hoeft te zijn om stand te houden tussen de dubbele meters in de NBA. "Elke dag is een try-out", zegt de Japanner.

Neen, 1,72 meter is in het dagelijkse leven geen uitzondering. Maar wel op een basketbalveld, waar de dubbele meters de dienst uitmaken. En dus springt de Japanner Yuki Kawamura wel in het oog wanneer hij het parket betreedt, met zijn 1,72 meter. Dat gebeurde recent al op de Olympische Spelen, toen een foto viraal ging van Kawamura naast de 2,24 meter grote Fransman Victor Wembanyama. Een verschil van ruim 50 centimeter. En nu dus ook in de NBA, waar de Japanner in de voorbereiding een contract probeert te versieren bij de Memphis Grizzlies.

Maar vergis je niet: Kawamura is méér dan alleen maar een attractie door zijn lengte. Want dat de Japanner kan basketballen, toonde hij al op de Olympische Spelen. Daar maakte hij indruk met zijn snelheid, flair en vista. En ondanks zijn gebrek aan lengte beschikt hij ook over aardig wat scorend vermogen. Met een gemiddelde van 20,4 punten per wedstrijd was hij in Parijs de op 3 na beste scorer. Zijn topprestatie leverde hij tegen gastland Frankrijk, met 29 punten. Dat viel ook op bij de Memphis Grizzlies, waar hij nu een proefcontract heeft. "Ze kunnen me op elk moment ontslaan. Elke dag is een try-out. Ik moet me elke dag opnieuw bewijzen dat ik kan spelen", vertelt de Japanner.