VIDEO - 13.985 baltoetsen, ofwel bijna 4 per seconde: Cubaans jongleerwonder doet gooi naar wereldrecord

In de categorie 'straffe toeren' wint een Cubaan vandaag de hoofdprijs. Erick Hernandez heeft zijn zinnen gezet op het wereldrecord voor de meeste baltoetsen in een uur. Het jongleerwonder rondde vannacht 13.985 officieuze toetsen af, goed voor bijna 4 aanrakingen per seconde. Een straf cijfer dat nog goedgekeurd moet worden als Guinness World Record. Ken jij iemand die beter kan? Bekijk de beelden.