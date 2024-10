Hartverwarmend: ziek kindje krijgt Jude Bellingham aan de telefoon dankzij Noah Ohio (ex-Standard)

Toen Noah Ohio (ex-Standard) hoorde dat een jongetje in het ziekenhuis grote fan is van Jude Bellingham belde hij prompt zijn ex-ploegmaat op. De ster van Real Madrid pakte ook op en toverde een lach op het gezicht van het zieke kindje.

Enkele spelers van Jong Oranje gingen vandaag op bezoek in het Pinses Maxima Centrum in Utrecht, waar kinderen met kanker behandeld worden. Een van die spelers van Jong Oranje was ex-Standard-aanvaller Noah Ohio.

Als hij aan een jongetje vraagt wie hij de beste voetballer vindt, antwoord die "Bellingham". En Ohio grijpt de kans om de jongen de dag van zijn leven te bezorgen: "Ik zal hem bellen, misschien neemt hij op." En dat deed Bellingham ook.

De ster van de Engelse nationale ploeg en Real Madrid praat even met het jongetje, waarbij Ohio zijn rol als tolk ter harte neemt. Ohio en Bellingham kennen elkaar goed uit de jeugdploegen van Engeland. Ze speelden samen voor de U16 van Engeland en nu bezorgden ze een ziek jongetje de dag van zijn leven.