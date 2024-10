Zo vader, zo zoon/zo moeder, zo dochter: "Allerbelangrijkste is dat je kind gelukkig is"

wo 9 oktober 2024 17:59

In de nacht van zondag op maandag werd er basketbalgeschiedenis geschreven met levende legende Lebron James die samenspeelde met zoon Bronny in de NBA. Genetica, het is een ding. Sporza Daily ging op familiebezoek bij volleybalsters Anja Duyck en Anna Koulberg, voetballers Peter en Mathias Delorge en veldrijders Sven en Thibau Nys.

Het was de droom van LeBron James: samen met zijn zoon op het veld staan. De LA Lakers maakten het mogelijk.



En zo zijn er veel voorbeelden van kinderen die zodanig de sportmicrobe van hun ouders te pakken krijgen dat ze in dezelfde sport op hoog niveau gaan spelen.



Een van de bekendste voorbeelden in eigen land vinden we in het veldrijden: Sven Nys (48), goed voor 292 zeges, waarvan 2 keer wereldkampioen, en Thibau Nys (21), vorig jaar goed voor 3 crosszeges, maar dit jaar een fenomeen gebleken op de weg.



Ze reden nooit samen. Vader Nys: "We hebben ooit eens de ambitie uitgesproken om samen de Cape Epic te rijden. Maar ik word almaar slechter en hij wordt almaar beter, dus de kans dat dat ooit nog gaat gebeuren is heel klein."



Nys junior: "Mijn vader was niet mijn sportidool, maar ik keek wel naar hem op. Ik heb nooit druk van de buitenwereld gevoeld, veel mensen beweren nochtans dat die er is. Maar er is alleen de druk die ik mezelf opleg." (lees voort onder foto)

Sven en Thibau Nys.

Over naar het volleybal: Anna Koulberg, de 20-jarige Yellow Tiger, die al een WK en EK meemaakte, speelt voor Potsdam in Duitsland.



Ook bij haar valt de appel niet ver van de boom met Anja Duyck (56), jarenlang een van de beste speelsters in België, en Sacha Koulberg (65), topvolleybalspeler en -trainer.



Stond het in de sterren geschreven dat dochterlief ook zou gaan volleyballen? "Ze hebben mij echt vrij laten kiezen welke sport ik zelf wilde doen. Toen ik klein was, deed ik tennis, zwemmen en volleybal."



"Op een gegeven moment moest ik toch kiezen, want het werd wat veel. Het is dan volleybal geworden. Niet per se om in hun voetsporen te treden, maar het zal dan toch zeker ergens in mij zitten."



Duyck: "Voor mij als mama is het belangrijkste dat Anna zich ontwikkelt als mens, dat is veel belangrijker dan haar sportcarrière. Ik vind het plezant dat ze volleybalt en kan genieten van haar goede resultaten, maar het allerbelangrijkste is dat ze gelukkig is in haar keuzes."

Anja Duyck en Anna Koulberg.

En van volleybal naar voetbal. Peter Delorge (44) voetbalde zijn hele carrière voor STVV, waar hij nu teammanager is. Zoon Mathias (20) verhuisde afgelopen zomer van STVV naar KAA Gent. En met Lucas (17) zit er nog eentje bij Club NXT. Sporza Daily belde Peter en Mathias samen op.



"Wat we gemeen hebben is het doorzettingsvermogen en het "goeie koppeke", maar voor de rest zijn Mathias en Lucas veel betere voetballers dan ik", stelt Delorge senior eerlijk. "Daar heeft hij groot gelijk in", lacht Mathias.



Ontdek alle familiegeheimen in de podcast van vandaag.

Mathias en Peter Delorge.