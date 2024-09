Spelers KV Mechelen trappen geblinddoekt penalty's voor nobel doel: "Daar wordt veel te weinig over gesproken"

Na afloop ging Mercedes ook in dialoog met het Mechelen-trio over hun ervaringen met pesten in de sportwereld.

"Vaak gebeurt het als je als jeugdspeler vertrekt uit je vertrouwde omgeving", ervaarde Thoelen in het verleden. "Als je buiten je thuisstad gaat voetballen, kom je in een andere groep terecht waar iedereen naar dezelfde school gaat. Dan is het soms moeilijk om jezelf te integreren in zo'n gesloten groep."

"Sommige mensen die gepest worden, praten daar ook niet zo makkelijk over met anderen", merkt Bafdili op. "Zo is het soms moeilijk om te weten of er een probleem is."

"Ik vind dat er veel te weinig over het thema wordt gebabbeld", aldus Thoelen.

"Kijk, als volwassene kan je jezelf al wat verdedigen, maar als kind is het soms moeilijk om te weten wat de juiste manier is om in te grijpen. Vaak wil je jezelf niet in gevaar brengen door op te komen voor iemand die wordt gepest."

De doelman deelt ook een eigen eraring: "In je kindertijd zijn er soms anderen jaloers op wat je al hebt bereikt of waar je naar streeft. In mijn geval was dat profvoetballer worden. Dan heb je twee opties: ze negeren en gewoon doorgaan óf hen ermee confronteren. Vaak geven ze dan toe dat ze jaloers zijn."

"Ik probeer iedereen mee te geven die graag iets wil dat je daar hard voor moet werken en andere mensen niet moet aanvallen."