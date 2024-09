Rel in Turkse basketbal: Fenerbahçe woest omdat bondscoach lacht met verlies van voetballers tegen Galatasaray

Het zit er bovenarms op in het Turkse basketbal. Topclub Fenerbahçe wil geen spelers meer afstaan aan de nationale ploeg zolang Ergin Ataman aan het roer staat. De club uit Istanbul is woest omdat de bondscoach triomfantelijk genoot van het verlies van de voetballers van Fenerbahçe tegen "zijn" Galatasaray.

Dries Mertens heeft afgelopen weekend ongewild mee voor commotie gezorgd in het Turkse basketbal. De voormalige Rode Duivel dirigeerde Galatasaray met een doelpunt mee naar een 3-1-zege in de topper tegen Fenerbahçe.

Die overwinning werd ook openlijk gevierd door Ergin Ataman, de bondscoach van de Turkse basketballers. Ataman, een van de beste coaches in het Europese basketbal, heeft zijn liefde voor Galatasaray nooit onder stoelen of banken gestoken.

Naast Turks bondscoach is Ataman ook coach bij de Griekse topclub Panathinaikos, die hij eerder dit jaar naar de eindzege in de EuroLeague loodste. Na een oefenwedstrijd van Panathinaikos tegen Galatasaray dit weekend bouwde de coach een feestje met de Turkse fans, die samen met Ataman genoten van de winst in de voetbalclash van hun team.

Dat Ataman zo openlijk vierde, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Fenerbahçe. De topclub wil nu geen spelers meer afstaan aan de nationale ploeg zolang Ataman bondscoach is. "Wat hij gedaan heeft, is beneden alle peil. Een bondscoach onwaardig", klink het scherp.

"Ik heb altijd veel respect getoond voor Fenerbahçe, maar ik steek ook niet weg dat ik supporter ben van een van hun grootste rivalen", reageert Ataman. "Ik ben me bewust dat mijn actie voor onvrede gezorgd heeft. Het was niet mijn bedoeling om iemand te beledigen. Ik wil me daarvoor verontschuldigen."

De Turkse nationale ploeg komt in november opnieuw in actie in de kwalificaties voor het EK. Het wordt afwachten of de woede van Fenerbahçe dan al wat bekoeld is.