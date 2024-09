Club Brugge "gefrustreerd" over efficiëntieprobleem, al geeft Hayen toe: "Ik maakte verkeerde keuze met wissel"

zo 22 september 2024 17:03

Er is wat afgevloekt in Jan Breydel deze week. Net als tegen Dortmund brak een handvol gemiste kansen Club Brugge ook zuur op tegen KAA Gent. "Frustrerend", vloekten Hans Vanaken en Gustaf Nilsson in koor. Trainer Nicky Hayen stak ook de hand in eigen boezem voor een opmerkelijke wissel.

Onderstaande screenshot uit de TV-uitzending van DAZN ging in sneltempo viraal.



Ondanks een bijzonder dominante eerste helft trok Club Brugge met een dubbele achterstand de kleedkamer in bij rust. Dat blauw-zwart na rust wél twee keer raak schoot, was een pover doekje voor het bloeden aangezien ook Gent nog twee mogelijkheden afrondde.



En zo bleef de landskampioen - net als tegen Dortmund - met een onvoldaan gevoel achter.

"We zijn alleen vergeten te scoren", baalde Hans Vanaken na afloop bij de rechtenhouder. "Dat is het enige. We speelden een goeie partij en kregen meer dan genoeg kansen om te winnen. (zucht) We moeten gewoon efficiënter zijn in beide zestienmeters. Na 40 minuten moest het 2 of 3-0 zijn. Er was maar één verdiende winnaar en niet de juiste."

"We hebben te veel kansen gekregen in de eerste helft om niet te scoren", sakkerde ook Gustaf Nilsson in de mixed-zone. "Daarnaast incasseren we twee easy goals. Het is frustrerend. Nochtans speelden we goed tot die doelpunten van Gent."

Weet je, vorig jaar zat op een bepaald moment alles mee. Zelfs een bal die richting cornervlag ging, verdween toen binnen. Nicky Hayen