"Mond toe" is boodschap op tijdritklim die krioelt van vliegende mieren: "Zag wielertoerist die niet meer moet eten"

Het parcours ligt hem als gegoten, maar worden insecten een spelbreker voor Remco Evenepoel in de WK-tijdrit? Op de klim in Zwitserland krioelt het van de vliegende mieren. Dat hebben José De Cauwer en Maarten Vangramberen ondervonden, waarna het duo moest vluchten. "Gelukkig kunnen ze Remco niet volgen", lacht De Cauwer.

Vrienden maakt José De Cauwer overal. Dat is in Zwitserland niet anders. Alleen had onze commentator zich de vrienden langs het parcours van de WK-tijdrit iets anders voorgesteld.

Samen met Maarten Vangramberen wordt De Cauwer overvallen door vliegende mieren. Zij maken het ons duo moeilijk om het over de wegen te praten, dus pikken ze maar in: worden de insecten een factor?

"De renners hebben één geluk: ze blijven op dezelfde plaats hangen", denkt onze commentator. "Ze gaan Remco niet kunnen volgen."

"Er kwam daarnet een wielertoerist voorbij met zijn mond open. Hij vertelde me dat hij niet meer moest eten", lacht De Cauwer.

Een kleine snack voor onderweg, Remco Evenepoel?