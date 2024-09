Engels ex-international Andy Carroll (35) gaat voor Bordeaux voetballen in Franse 4e klasse

De 35-jarige Carroll speelde in het verleden onder meer voor Newcastle, Liverpool en West Ham. Sinds 2023 was hij bij Amiens in de Franse Ligue 2 aan de slag, waar zijn contract werd stopgezet om naar Bordeaux te kunnen verkassen.



Carroll onderging gisteren zijn medische testen, waarna hij zijn contract ondertekende. Hij nam vanochtend al deel aan zijn eerste training met zijn nieuwe ploeggenoten.



De rijzige spits, gekend om zijn kopbalsterkte, maar ook zijn typische paardenstaart, scoorde in 9 caps met Engeland tweemaal.



Volgens Franse media is het via zijn vriendschap met John Williams, de Frans-Engelse sportdirecteur van Amiens die ook een vinger in de pap te brokken heeft bij de transfers van de Girondins, dat Carroll bij Bordeaux terechtkomt.