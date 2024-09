VIDEO - Lionel Messi scoort 2x bij rentree, ook topschutter Christian Benteke trefzeker

zo 15 september 2024 10:26

Lionel Messi is terug uit uit blessure en dat heeft Philadelphia Union aan den lijve mogen ondervinden. Messi wiste een vroege voorsprong uit met 2 doelpunten in 4 minuten. Bij DC United was Christian Benteke dan weer opnieuw trefzeker. Hij scoorde al zijn 19e doelpunt van het seizoen.

Na een afwezigheid van 2 maanden stond Lionel Messi opnieuw op het veld bij Inter Miami. Hij zag zijn ploeg dramatisch starten door na nog geen minuut al op achterstand te komen tegen Philadelphia United.



Maar Messi liet zien dat zijn blessure wel degelijk verleden tijd was door nog voor het halfuur de achterstand om te buigen in een voorsprong. Eerst kapte hij zijn tegenstander mooi uit en scoorde hij met zijn rechtervoet. 4 minuten later werkte hij een voorzet van Jordi Alba tegen de touwen.



Helemaal op het einde van de wedstrijd gaf de Argentijn nog een assist op spitsmaatje Luis Suarez. Hij zette de 3-1-eindstand op het bord.

Topschutter Benteke doet er nog een doelpunt bij

Niet Messi of Suarez is de topschutter in de MLS. Dat is Christian Benteke. Onze landgenoot scoorde vannacht zijn 19e doelpunt van het seizoen voor DC United. Tegen New York City maakte hij de vanop de stip de 1-1. Dat was meteen ook de eindstand.

Hugo Cuypers wint van Dante Vanzeir