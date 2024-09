Geëmotioneerde Luis Suarez zwaait vrijdag als topschutter aller tijden af als Uruguayaans international

Luis Suarez mocht tot nog toe 142 keer het shirt van Uruguay aantrekken. Daarin scoorde hij 69 keer, niemand deed ooit beter.

De topschutter aller tijden van Uruguay had het op een persconferentie zichtbaar moeilijk toen hij zijn nakende afscheid aankondigde. "Maar het geeft me rust dat ik altijd alles gegeven heb", snikte de 37-jarige spits.

Suarez' laatste interland wordt de WK-kwalificatiematch tegen Paraguay. De aanvaller wilde per se afscheid nemen voor eigen volk, in het Estadio Centenario in Montevideo. "Ik wou dat mijn kinderen dit kunnen meemaken", klonk het op de persconferentie.

Met Uruguay won Suarez in 2011 de Copa America. Hij was met zijn land ook op 4 WK's actief. In 2010 werd hij met Uruguay 4e op het WK.