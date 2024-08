Valse start voor Jude Bellingham: na blessure op training moet Real Madrid hem (even?) missen

Vorig jaar kwam Jude Bellingham door de grote poort binnen bij Real Madrid, maar dit seizoen zal hij zijn vliegende start toch even moeten uitstellen. Na een incident op training heeft de Engelse middenvelder een kuitblessure opgelopen. Hij is zeker tot midden september buiten strijd.

Real Madrid zal een tijdje niet op Jude Bellingham kunnen rekenen, zo liet het vrijdag zelf weten in een statement.

De 21-jarige Engelse middenvelder liep op training een blessure op aan zijn kuit. “Na tests die vandaag zijn uitgevoerd door de medische dienst van Real Madrid op onze speler Jude Bellingham, is vastgesteld dat hij een blessure heeft aan de plantaris-spier in zijn rechterbeen”, aldus de club in een verklaring.

De Koninklijke speelt zondag gastheer voor Real Valladolid en treft verder nog Las Palmas en Real Betis voordat de interlandverplichtingen aanbreken.

Op de openingsspeeldag van afgelopen weekend geraakte Real, met Thibaut Courtois tussen de palen, niet verder dan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Mallorca. Bellingham ruimde toen na 88 minuten plaats.

Engeland vat onder interim-trainer Lee Carsley zijn nieuwe campagne in de Nations League aan met een verplaatsing naar Ierland op 7 september en ontvangt drie dagen later Finland op Wembley. Die duels lijkt Bellingham dus noodgedwongen te moeten missen.