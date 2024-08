Zo straf is de "tennisscore" van Cercle Brugge: slechts 3 keer deed Belgische ploeg ooit beter buitenshuis

Zo won Anderlecht in 1966 op bezoek bij het Finse Haka Valkeakoski met 1-10 - met voorsprong de strafste Belgische uitzege ooit in Europa. Daarnaast won paars-wit twaalf jaar geleden ook al eens met 0-6 op bezoek bij het Litouwse Ekranas Panevezys. De andere Belgische club die ooit nóg ruimer won dan Cercle was Club Luik in 1988. Zij draaiden Union Luxemburg toen met 1-7 door de gehaktmolen.

Want een 1-6-overwinning op een Europese verplaatsing door een Belgische ploeg? Dat is toch vrij zeldzaam. In het verleden deden amper twee teams ooit straffer.

Cercle-kapitein Thibo Somers pikte ook zijn doelpuntje mee in de monsterzege en was achteraf fier op zijn ploeg. "We hadden het vooraf zeker niet gedacht. We waren al blij met een gelijkspel, maar toen we vroeg scoorden, wisten we dat we moesten doorduwen en dat hebben we ook gedaan."

"We wisten dat we na rust scherp moesten blijven, want een tegendoelpunt zou hen meteen weer hoop geven in zo'n vol stadion. Gelukkig konden we snel de 0-4 scoren en de match doodleggen. We waren wel liever met een clean sheet naar huis gegaan, maar we mogen niet vergeten dat we er zelf 6 gemaakt hebben. Daar mogen we heel trots op zijn."