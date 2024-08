Maxim De Cuyper zet krabbel tot 2028 bij Club Brugge

De 23-jarige De Cuyper heeft sinds zijn 8e een lidkaart bij Club Brugge. Hij maakte naam bij de U19 van Club Brugge in de UEFA Youth League, debuteerde in de terugronde van 2019-2020 onder coach Philippe Clement en speelde in 2020-2021 vooral voor Club NXT.



De Cuyper trok daarop voor 2 jaar als huurling naar Westerlo, waarmee hij in 2022 van de tweede naar de eerste klasse promoveerde. Zijn eerste volledige jaar in eerste klasse was ook een schot in de roos met 8 doelpunten en 6 assists in 30 duels.