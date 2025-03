Trainerseffect blijft uit bij "zielloos" Anderlecht: "Gebrek aan grinta is grote ontgoocheling voor Hasi"

Een trainerseffect? Anderlecht kon ook bij de start van de play-offs geen vuist maken tegen Club Brugge.

"Het leek wel alsof Club een routineklus tegen een kansloze middenmoter had afgewerkt", stelde Peter Vandenbempt vast. "Het is pijnlijk om te zeggen, maar dit was geen klassieker, geen topper tussen twee traditionele topclubs."

Daar kon ook Besnik Hasi in zijn eerste match niets aan veranderen. "Dat er een andere trainer stond, was wel te zien want Hasi ging een hele tijd tekeer langs de lijn", aldus Vandenbempt.

"Voorts was het nog maar eens een zielloze, zwakke prestatie en een kansloze nederlaag in een topwedstrijd voor Anderlecht. 6 keer op 7 verloren tegen de top drie, 1 op 21."

"Hasi probeerde wel iets bij de aftrap, maar moest dan fors ingrijpen bij de rust. Net als zijn voorgangers Riemer en Hubert moest hij vaststellen dat Anderlecht een paar gewichtsklassen lager bokst. Dat is de harde realiteit."